Два горячих соседских дерби. Известны все полуфиналисты футзального Евро-2022
Испания разбила Словакию и также пробилась в полуфинал
UEFA Futsal
В Амстердаме состоялся последний четвертьфинальный матч Евро-2022 по футзалу, в котором сборная Испании играла со Словакией.
В отличии от трех предыдущих матчей стадии, борьбы в данном поединке не получилось.
Испанцы без особых проблем разбили словаков – забили три сухих гола до перерыва, а во втором тайме закрепили результат. Итоговые 5:1 говорят о явном превосходстве Фурии Рохи.
Таким образом, в полуфиналах нас ждет два очень горячих соседских дерби - Испания сыграет с Португалией, а
Оба матча состоятся в пятницу, 4 февраля.
Испания – Словакия 5:1
Голы: Мельярдо (2, 24), Лосано (10), Рауль Кампос (16, 35) – Сербин (34)
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