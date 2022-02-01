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Два горячих соседских дерби. Известны все полуфиналисты футзального Евро-2022

Зарубежный футзал
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(1 голосов)

Испания разбила Словакию и также пробилась в полуфинал

Два горячих соседских дерби. Известны все полуфиналисты футзального Евро-2022

UEFA Futsal

Новина українською

В Амстердаме состоялся последний четвертьфинальный матч Евро-2022 по футзалу, в котором сборная Испании играла со Словакией.

В отличии от трех предыдущих матчей стадии, борьбы в данном поединке не получилось.

Испанцы без особых проблем разбили словаков – забили три сухих гола до перерыва, а во втором тайме закрепили результат. Итоговые 5:1 говорят о явном превосходстве Фурии Рохи.

Таким образом, в полуфиналах нас ждет два очень горячих соседских дерби - Испания сыграет с Португалией, а Украина – с Россией.

Оба матча состоятся в пятницу, 4 февраля.

Испания – Словакия 5:1

Голы: Мельярдо (2, 24), Лосано (10), Рауль Кампос (16, 35) – Сербин (34)

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В статье: сборная Испании по футзалу
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2022 в 22:31
Мокшанское болото перестанет квакать...
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