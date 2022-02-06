Финал ЕВРО по футзалу Португалия – Россия 4:2. Видео-обзор

В Амстердаме прошел финал ЕВРО-22 по футзалу, в котором сборная Португалии обыграла сборную России со счетом 4:2. Как и в матче полуфинала против Украины, русские первыми забили, уже на 9 минуте. Более того, через 3 минуты они удвоили преимущество. Португальцы смогли забить лишь перед самым перерывом – на 18 минуте. Тайм завершился со счетом 1:2. Однако, уже на 6 минуте после перерыва Путилов забивает в свои – 2:2. За последние 10 минут игры сборная России пропустила еще два: на 31 минуте и в самом конце, на 39 минуте.

ЕВРО-2022, финал. Амстердам, "Зигго Дом"

Сборная Португалии – сборная России 4:2

Голы: Пасо 18'39'', Путилов (аг) 26'45'', Коэльо 31'16'', Варела 39'59'' – Соколов 9'49'', Афанасьев 12'45''