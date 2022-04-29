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Бенфика - Барселона: смотреть онлайн бесплатно полуфинал футзальной ЛЧ

Зарубежный футзал
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Ещё один португальский клуб играет в футзальном "Финале четырёх"

Бенфика - Барселона: смотреть онлайн бесплатно полуфинал футзальной ЛЧ

UA-Футбол
Новина українською

Топовая пара и для большого футбола, но сегодня два легендарных бренда встретятся в полуфинале Лиги чемпионов по футзалу. "Барса" в 2020-м поднимала над головой трофей за победу в этом турнире и добиралась до финала в 2021-м. У "Бенфики" опыт побед в главном еврокубке футзала также есть, но датирован он далёким 2010 годом, когда турнир ещё назывался Кубок УЕФА. Каталонцы прибыли на "Финал четырёх" на фоне лишь одной победы в трёх последних встречах, в то время как у "орлов" серия из девяти побед подряд. Но это всё статистика. На все расклады ответит игра.

Лига чемпионов по футзалу. Полуфинал
"Бенфика" (Португалия) 21:00 "Барселона" (Испания)
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов по футзалу Барселона (футзал)
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