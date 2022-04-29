Бенфика - Барселона: смотреть онлайн бесплатно полуфинал футзальной ЛЧ

Топовая пара и для большого футбола, но сегодня два легендарных бренда встретятся в полуфинале Лиги чемпионов по футзалу. "Барса" в 2020-м поднимала над головой трофей за победу в этом турнире и добиралась до финала в 2021-м. У "Бенфики" опыт побед в главном еврокубке футзала также есть, но датирован он далёким 2010 годом, когда турнир ещё назывался Кубок УЕФА. Каталонцы прибыли на "Финал четырёх" на фоне лишь одной победы в трёх последних встречах, в то время как у "орлов" серия из девяти побед подряд. Но это всё статистика. На все расклады ответит игра.

Лига чемпионов по футзалу. Полуфинал

"Бенфика" (Португалия) 21:00 "Барселона" (Испания)

Трансляция - MEGOGO