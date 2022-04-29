Второй год кряду. Определились финалисты Лиги Чемпионов по футзалу
Совсем скоро финал
Фото: UEFA
Определились две команды, которые примут участие в финале Лиги Чемпионов по футзалу.
В первом полуфинальном поединке победу без особых хлопот добыл лиссабонский "Спортинг". На их шесть забитых голов "Аньер Вилленюв" сумел ответить лишь дважды.
#UCLFutsal holders @SCPModalidades are into their 5th final in 6 years - but French history-makers @ACCSFutsal pushed them all the way ????— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) April 29, 2022
Другой поединок был интереснее. "Бенфика" трижды до перерыва забила "Барселоне", однако после умудрилась ровно столько же пропустить. Далее команды отличились еще по разу, переведя встречу в экстра-тайм. В дополнительное же время больше старались испанцы, которые и смогли вырвать победу со счетом 5:4.
???? INCREDIBLE! ????@FCBfutbolsala turn a 3-0 deficit into a 4-3 lead - only for @SLBenfica to force #UCLFutsal semi-final extra time!— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) April 29, 2022
Финал Лиги Чемпионов состоится первого мая в Риге. Там же пройдет битва за третье место.
Лига Чемпионов, футзал. 1/2 финала
"Аньер Вилленюв" - "Спортинг" 2:6
Лига Чемпионов, футзал. 1/2 финала
"Бенфика" - "Барселона" 4:5
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