Второй год кряду. Определились финалисты Лиги Чемпионов по футзалу

Определились две команды, которые примут участие в финале Лиги Чемпионов по футзалу.

В первом полуфинальном поединке победу без особых хлопот добыл лиссабонский "Спортинг". На их шесть забитых голов "Аньер Вилленюв" сумел ответить лишь дважды.

#UCLFutsal holders @SCPModalidades are into their 5th final in 6 years - but French history-makers @ACCSFutsal pushed them all the way ????