Второй год кряду. Определились финалисты Лиги Чемпионов по футзалу

Определились две команды, которые примут участие в финале Лиги Чемпионов по футзалу.

В первом полуфинальном поединке победу без особых хлопот добыл лиссабонский "Спортинг". На их шесть забитых голов "Аньер Вилленюв" сумел ответить лишь дважды.

#UCLFutsal holders @SCPModalidades are into their 5th final in 6 years - but French history-makers @ACCSFutsal pushed them all the way ???? — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) April 29, 2022

Другой поединок был интереснее. "Бенфика" трижды до перерыва забила "Барселоне", однако после умудрилась ровно столько же пропустить. Далее команды отличились еще по разу, переведя встречу в экстра-тайм. В дополнительное же время больше старались испанцы, которые и смогли вырвать победу со счетом 5:4.

???? INCREDIBLE! ????@FCBfutbolsala turn a 3-0 deficit into a 4-3 lead - only for @SLBenfica to force #UCLFutsal semi-final extra time! — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) April 29, 2022

Финал Лиги Чемпионов состоится первого мая в Риге. Там же пройдет битва за третье место.

Лига Чемпионов, футзал. 1/2 финала

"Аньер Вилленюв" - "Спортинг" 2:6

Лига Чемпионов, футзал. 1/2 финала

"Бенфика" - "Барселона" 4:5