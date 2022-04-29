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Второй год кряду. Определились финалисты Лиги Чемпионов по футзалу

Зарубежный футзал
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Совсем скоро финал

Второй год кряду. Определились финалисты Лиги Чемпионов по футзалу

Фото: UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Определились две команды, которые примут участие в финале Лиги Чемпионов по футзалу.

В первом полуфинальном поединке победу без особых хлопот добыл лиссабонский "Спортинг". На их шесть забитых голов "Аньер Вилленюв" сумел ответить лишь дважды.

Другой поединок был интереснее. "Бенфика" трижды до перерыва забила "Барселоне", однако после умудрилась ровно столько же пропустить. Далее команды отличились еще по разу, переведя встречу в экстра-тайм. В дополнительное же время больше старались испанцы, которые и смогли вырвать победу со счетом 5:4.

Финал Лиги Чемпионов состоится первого мая в Риге. Там же пройдет битва за третье место.

Лига Чемпионов, футзал. 1/2 финала
"Аньер Вилленюв" - "Спортинг" 2:6

Лига Чемпионов, футзал. 1/2 финала
"Бенфика" - "Барселона" 4:5

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В статье: футзал
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