Барселона - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно финал футзальной ЛЧ
Решающий поединок клубного европейского турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Год назад эти же команды разыгрывали между собой титул. Тогда победу одержал "Спортинг", отыгравшись со счёта 0:2 к перерыву. Сейчас нас ожидает новая дуэль испанского и португальского грандов. К слову, этот сезон будет третьим кряду, когда Лигу чемпионов выигрывают "Барса" или "Спортинг". Но главный вопрос всё же другой: кто из них возьмёт трофей на этот раз?
Лига чемпионов по футзалу. Финал
"Барселона" (Испания) 18:00 "Спортинг" (Португалия)
Трансляция - MEGOGO
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