Барселона - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно финал футзальной ЛЧ

Год назад эти же команды разыгрывали между собой титул. Тогда победу одержал "Спортинг", отыгравшись со счёта 0:2 к перерыву. Сейчас нас ожидает новая дуэль испанского и португальского грандов. К слову, этот сезон будет третьим кряду, когда Лигу чемпионов выигрывают "Барса" или "Спортинг". Но главный вопрос всё же другой: кто из них возьмёт трофей на этот раз?

Лига чемпионов по футзалу. Финал

"Барселона" (Испания) 18:00 "Спортинг" (Португалия)

Трансляция - MEGOGO