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Барселона - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно финал футзальной ЛЧ

Зарубежный футзал
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Решающий поединок клубного европейского турнира

Барселона - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно финал футзальной ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Год назад эти же команды разыгрывали между собой титул. Тогда победу одержал "Спортинг", отыгравшись со счёта 0:2 к перерыву. Сейчас нас ожидает новая дуэль испанского и португальского грандов. К слову, этот сезон будет третьим кряду, когда Лигу чемпионов выигрывают "Барса" или "Спортинг". Но главный вопрос всё же другой: кто из них возьмёт трофей на этот раз?

Лига чемпионов по футзалу. Финал
"Барселона" (Испания) 18:00 "Спортинг" (Португалия)
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Барселона Лига чемпионов по футзалу
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