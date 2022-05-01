Барселона разгромила Спортинг и выиграла Лигу чемпионов по футзалу

Каталонский гранд взял реванш у "Спортинга" за поражение в финале футзальной ЛЧ в прошлом сезоне и выиграл турнир в нынешнем.

До перерыва Лосано и Пито отправили по голу в ворота "львов": сперва капитан "блауграны" не смог сделать поперечную передачу на партнёра, поэтому решил завершить атаку сам, а после Пито пробил под рукой вратаря со средней дистанции. У португальцев ещё могли оставаться какие-то шансы на камбэк во второй 20-минутке, но их похоронил Феррао: заброс от своих ворот, приём и удар вторым касанием мимо голкипера. "Спортинг" после этого взял контроль над мячом в свои ноги, но создать проблемы "Барсе" у него не получилось. Точку поставил голкипер Плана, отправивший мяч в пустую португальскую рамку при игре лиссабонцев в пять полевых.

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Для "Барселоны" этот трофей стал четвёртым в истории. В последний раз она его выигрывала в 2020-м. Рекорд по этому показателю удерживает другой испанский клуб, "Интер" - на его счету пять побед в Кубке УЕФА / Лиге чемпионов.

???? FINAL! SISISISISISI! CAMPIONS D’EUROPA! SOM CAMPIONS! ????❤️

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Barça 4-0 Sporting CP

⚽️ Gols: Lozano, Pito, Ferrao, Dídac pic.twitter.com/lriDwv1JYT — ???? Barça Futbol Sala ???? (@FCBfutbolsala) May 1, 2022

Лига чемпионов по футзалу. Финал

"Барселона" (Испания) - "Спортинг" 4:0

Голы: Лосано 16, Пито 19, Феррао 21, Плана 39

Предупреждения: Диего 23, Повиль 37 - Анжелу 8, Валтинью 10, Пасу 20, Кардинал 23, Эрик 31