Португалия обыграла Испанию по пенальти в рамках первого в истории розыгрыша футзальной Финалиссимы

Чемпионы мира и Европы португальцы выиграли первую Финалиссиму по футзалу благодаря успеху в серии пенальти против команды Испании (1:1 основное время, 2:4 в лотерее). В матче за третье место сражались Аргентина и Парагвай (2:3).

