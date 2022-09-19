Португалия обыграла Испанию по пенальти в рамках первого в истории розыгрыша футзальной Финалиссимы
Понадобилась лотерея
UEFA Futsal
Чемпионы мира и Европы португальцы выиграли первую Финалиссиму по футзалу благодаря успеху в серии пенальти против команды Испании (1:1 основное время, 2:4 в лотерее). В матче за третье место сражались Аргентина и Парагвай (2:3).
The look of love ????????#FutsalFinalissima pic.twitter.com/3v15JLdiui— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) September 18, 2022
Напомним, 15 сентября сборная Португалии по футзалу одолела в полуфинале Финалиссимы-2022 команду Парагвая со счетом 2:1.
16 сентября Аргентина уступила национальной команде Испании с разгромным цифрами на табло (0:3).
Futsal Finalissima 2022 – первый международный чемпионат по футзалу, организованный УЕФА и КОНМЕБОЛ.
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