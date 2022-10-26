Сегодня Ураган стартует в Лиге чемпионов. Какие шансы у украинской команды на выход из группы?
Еще один представитель Украины в еврокубках, на которого у нас есть немалые надежды по меньшей мере в первом раунде соревнований
Фото: НФК Ураган / Автор невідомий
В новом сезоне футзальной Лиги чемпионов Украину будет представлять Ивано-Франковский "Ураган". В течение текущей недели франковцы проведут три матча, в которых им необходимо одержать хотя бы одну победу.
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Почему от Украины играет "Ураган"?
Украина по традиции представлена в футзальных еврокубках только чемпионом страны. Предыдущий розыгрыш Экстра-лиги, как и в большом футболе, не доиграли из-за начала полномасштабной войны. Таблицу заморозили с первым местом "Продэксима", который номинально и должен был принимать участие в текущем розыгрыше ЛЧ. Однако херсонцы на нынешний чемпионат не заявились из-за временной оккупации региона и вроде бы пребывания в плену своего единственного инвестора Игоря Колыхаева. Именно поэтому место в еврокубках получила команда, которая в прошлом сезоне финишировала второй.
Кто в соперниках у "Урагана" и что нужно для выхода из группы?
Подопечные Максима Павленко пропускали предварительный раунд и стартуют сразу с основного. Он представляет собой групповой этап, где в каждой группе по четыре команды. В следующий круг соревнований выходят по три лучших коллектива.
В группе "Урагана" на этот раз португальская "Бенфика", румынский "Юнайтед Галац" и венгерский "Халадаш". Представителя Румынии франковцы в прошлом году обыгрывали, поэтому сейчас надежды аналогичны, что удастся пройти первый этап соревнований без большого стресса.
Матчи группы "Урагана" будут проходить в Румынии. На 26 октября запланирована игра с "Юнайтед Галац", 27-го - с "Бенфикой", а 29-го состоится против "Халадаша".
Как "Ураган" в прошлом сезоне выступил в ЛЧ?
"Драконы" в чемпионате Украины-2020/21 прервали трехлетнюю победную гегемонию "Продэксима", завоевали титул и также играли в единственном футзальном еврокубке. Тогда франковцы без проблем преодолели основной этап (три победы в трех играх), однако не справились с давлением во втором. Старт Элит-раунда был с исторической победы над "Леванте" (первая победа над представителем Испании у украинских команд на уровне клубов и сборных), а дальше было два поражения: "Бенфике" 0:4 и в ничего не решавшем поединке "Халадашу" также 0:4.
Где будут показывать матчи?
Игры в прямом эфире планирует показывать на своей фейсбук-странице хозяин соревнований – "Юнайтед Галац". Начало сегодняшней игры "Урагана" с румынами в 20:00 по киевскому времени.
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