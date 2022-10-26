Сегодня Ураган стартует в Лиге чемпионов. Какие шансы у украинской команды на выход из группы?

В новом сезоне футзальной Лиги чемпионов Украину будет представлять Ивано-Франковский "Ураган". В течение текущей недели франковцы проведут три матча, в которых им необходимо одержать хотя бы одну победу.

Все самые яркие моменты спорта доступны в режиме Live в нашем Telegram

Почему от Украины играет "Ураган"?

Украина по традиции представлена ​​в футзальных еврокубках только чемпионом страны. Предыдущий розыгрыш Экстра-лиги, как и в большом футболе, не доиграли из-за начала полномасштабной войны. Таблицу заморозили с первым местом "Продэксима", который номинально и должен был принимать участие в текущем розыгрыше ЛЧ. Однако херсонцы на нынешний чемпионат не заявились из-за временной оккупации региона и вроде бы пребывания в плену своего единственного инвестора Игоря Колыхаева. Именно поэтому место в еврокубках получила команда, которая в прошлом сезоне финишировала второй.

Кто в соперниках у "Урагана" и что нужно для выхода из группы?

Подопечные Максима Павленко пропускали предварительный раунд и стартуют сразу с основного. Он представляет собой групповой этап, где в каждой группе по четыре команды. В следующий круг соревнований выходят по три лучших коллектива.

В группе "Урагана" на этот раз португальская "Бенфика", румынский "Юнайтед Галац" и венгерский "Халадаш". Представителя Румынии франковцы в прошлом году обыгрывали, поэтому сейчас надежды аналогичны, что удастся пройти первый этап соревнований без большого стресса.

Матчи группы "Урагана" будут проходить в Румынии. На 26 октября запланирована игра с "Юнайтед Галац", 27-го - с "Бенфикой", а 29-го состоится против "Халадаша".

Как "Ураган" в прошлом сезоне выступил в ЛЧ?

"Драконы" в чемпионате Украины-2020/21 прервали трехлетнюю победную гегемонию "Продэксима", завоевали титул и также играли в единственном футзальном еврокубке. Тогда франковцы без проблем преодолели основной этап (три победы в трех играх), однако не справились с давлением во втором. Старт Элит-раунда был с исторической победы над "Леванте" (первая победа над представителем Испании у украинских команд на уровне клубов и сборных), а дальше было два поражения: "Бенфике" 0:4 и в ничего не решавшем поединке "Халадашу" также 0:4.

Где будут показывать матчи?

Игры в прямом эфире планирует показывать на своей фейсбук-странице хозяин соревнований – "Юнайтед Галац". Начало сегодняшней игры "Урагана" с румынами в 20:00 по киевскому времени.