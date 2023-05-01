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Пенальти в ворота Ворсклы был назначен не за повторный фол против Климчука, а с учетом принципа преимущества

Зарубежный футзал
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Судейский анализ одного из главных эпизодов львовского матча

Пенальти в ворота Ворсклы был назначен не за повторный фол против Климчука, а с учетом принципа преимущества

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 23-го тура чемпионата Украины "Рух" сумел прервать победную серию "Ворсклы". До этого полтавчане выиграли три игры подряд, долгое время они имели преимущество и в поединке с "Рухом" (1:0). Но на 90-й минуте матча прошла длинная передача от Панькива в направлении Климчука, защитник "Ворсклы" Сергей Яворский проиграл позицию и поднятой вверх ногой тянулся к мячу, а Климчук пытался сыграть головой.

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Арбитр Максим Козиряцкий назначил пенальти, но не сразу, а после того, как мяч отразил голкипер Исенко, а Климчук потом пытался сыграть вторым темпом. Не сыграл, потому что в борьбе с Бацулой упал на газон. Но фол был зафиксирован не в этом эпизоде, а раньше, когда опасно играл Яворский. Это была угроза нанести здоровью соперника серьезный урон.

В этом эпизоде арбитр придерживался принципа превосходства. То есть после фола дал возможность командам доиграть эпизод. Это допускается даже тогда, когда в доигрывании участвует тот игрок, против которого фолили в первой фазе эпизода (если у игрока нет травмы). Следует сказать, что буквально в предыдущем туре после отложенного фола получил свою четвертую желтую карточку нападающий "Черноморца" Алефиренко. После его нарушения правил также был доигран эпизод, а уже потом – желтая карточка. Это тоже проявление принципа превосходства.

Что касается действий Яворского, то вердикт однозначен – он до мяча не дотянулся. Не дотянулся, похоже, и до главы Климчука, однако судьями наказывается не только сам факт грубой/опасной игры, но и намерение такой игры.

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Итоговый счет матча "Рух" - "Ворскла" – 1:1.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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