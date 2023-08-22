Украинские рефери получили назначения на матчи Лиги чемпионов по футзалу
Три украинца будут работать на поединках предварительного раунда ЛЧ
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Три украинца получили назначения на матчи предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу сезона-2023/2024, которые состоятся в период с 23-го по 26 августа.
Арбитр Святослав Ключник будет судить поединки группы С в Черногории. Среди участников - "Эйндховен" (Нидерланды), "Титоград" (Черногория), "Джорджионс" (Грузия), "Европа" (Гибралтар).
Вячеслав Дараган и Олег Иванов будут выполнять функции судейских наблюдателей на матчах в группах А в Латвии и G на Кипре соответственно.
В группе А будут выступать "Араз" (Азербайджан), "Ян Регенсбург" (Германия), "Истанбул Шишли" (Турция) и "Рига" (Латвия), в группе G - "Минерва" (Швейцария), "Ереван" (Армения), АЕЛ (Кипр) и "Фольгоре" (Сан-Марино).
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