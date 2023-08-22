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Украинские рефери получили назначения на матчи Лиги чемпионов по футзалу

Зарубежный футзал
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Три украинца будут работать на поединках предварительного раунда ЛЧ

Украинские рефери получили назначения на матчи Лиги чемпионов по футзалу

фото из свободных источников

Новина українською

Три украинца получили назначения на матчи предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу сезона-2023/2024, которые состоятся в период с 23-го по 26 августа.

Арбитр Святослав Ключник будет судить поединки группы С в Черногории. Среди участников - "Эйндховен" (Нидерланды), "Титоград" (Черногория), "Джорджионс" (Грузия), "Европа" (Гибралтар).

Вячеслав Дараган и Олег Иванов будут выполнять функции судейских наблюдателей на матчах в группах А в Латвии и G на Кипре соответственно.

В группе А будут выступать "Араз" (Азербайджан), "Ян Регенсбург" (Германия), "Истанбул Шишли" (Турция) и "Рига" (Латвия), в группе G - "Минерва" (Швейцария), "Ереван" (Армения), АЕЛ (Кипр) и "Фольгоре" (Сан-Марино).

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В статье: Лига чемпионов по футзалу
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Источник:
УАФ

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