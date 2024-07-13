Агуэро: Если смотреть на весь сезон – Винни провел его невероятно, он был лучше Мбаппе

Бывший игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился своими мыслями, кто должен получить Золотой мяч 2024.

"Вини не исчез на Кубке Америки, просто Бразилия переживает тяжелые времена, ему нужна хорошая команда. Если смотреть на весь сезон - Вини провел его невероятно, он был лучше Мбаппе. Это не значит, что он лучший игрок, чем Мбаппе. Но в этом сезоне он был лучше его.

Для меня Мбаппе намного совершеннее. Но в этом сезоне каждый раз, когда Вини получал мяч в центре поля, можно сразу почувствовать опасность. Мбаппе, когда команда находится в глубоком блоке - ему становится трудно. У Вини больше навыков в такой игре.

В этом сезоне Вини и Беллингем были ключевыми игроками "Реала". Люблю Джуда и хотел бы, чтобы он получил Золотой мяч, но надо признать, что Вини в этом сезоне значительно превосходил его", — сказал Агуэро.