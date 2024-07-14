Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры
Не дал однозначного ответа
CNN
Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.
"Я буду продолжать играть до тех пор, пока не наступит подходящее время уйти, пока не почувствую, что больше не могу играть", — сказал Месси.
Напомним, завтра в 3:00 пройдет финал Кубка Америки. Сборная Аргентины сыграет против сборной Колумбии
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