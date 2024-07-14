  1. UA-Футбол ⚽
  2. Зарубежный футзал
  3. Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры
В тренде

Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры

Зарубежный футзал

Не дал однозначного ответа

Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры

CNN

Новина українською

Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.

"Я буду продолжать играть до тех пор, пока не наступит подходящее время уйти, пока не почувствую, что больше не могу играть", — сказал Месси.

Читайте такжеАргентина – Колумбия. Анонс и прогноз финала Кубка Америки-2024 на 15.07.2024

Напомним, завтра в 3:00 пройдет финал Кубка Америки. Сборная Аргентины сыграет против сборной Колумбии

По теме
yellow-arrow
Агуэро: Если смотреть на весь сезон – Винни провел его невероятно, он был лучше Мбаппе
yellow-arrow
Украинский арбитр будет работать на Финале четырех футзальной ЛЧ
yellow-arrow
Барселона готовит трансфер скандального хавбека Манчестер Юнайтед
Лионель Месси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dsports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости