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Лион планирует совершить масштабную трансферную кампанию

Франция
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Все из-за Лиги Чемпионов?

Лион планирует совершить масштабную трансферную кампанию
UA-Футбол
Новина українською

Французский "Лион" планирует совершить масштабную трансферную кампанию этой зимой. Речь идет о трех потенциальных трансферах.

По данным Le Parisien, руководство клуба хочет подписать Тома Лемара, Люка Диня и Стефана Нзонзи. Каждый из них нужен для конкретной цели.

Динь и Нзонзи подойдут на позиции Менди и Ндобмеле, которые этим летом были проданы. А вот у Лемара есть все шансы заменить Депая, который совсем недавно получил серьезную травму.

Напомним, совсем недавно состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов - "Лион" сыграет против "Ювентуса" в 1/8 финала.

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В статье: Люка Динь Стивен Нзонзи Тома Лемар Олимпик (Лион)
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