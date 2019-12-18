Форвард Лилля забил гол и через несколько минут попросил замену – его сразу же отвезли в больницу

Форвард французского "Лилля" Виктор Осимхен не доиграл матч с "Монако" в 1/8 финала Кубка французской лиги. Нападающий забил мяч в ворота соперника на 19-й минуте поединка, также дубль на счету Лоика Реми – благодаря голам своих футболистов, "доги" одержали безоговорочную победу со счетом 0:3.

На 23-й минуте нигериец пожаловался на боль в груди и головокружение, после чего был заменен и доставлен в больницу.

По последней информации Canal+, Виктор Осимхен провел ночь под наблюдением врачей в больнице города Монако. В перерыве тренер "Лилля" Кристоф Гальтье успокоил фанатов: "Он в порядке, ничего серьезного".