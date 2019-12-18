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Монако объявил о подписании защитника Партизана
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро
"Монако" объявил о подписании защитника белградского "Партизана" Страхини Павловича.
Монегаски заплатили за футболиста € 10 млн. Переход будет оформлен после открытия зимнего трансферного окна. Остаток сезона защитник доиграет в "Партизане" на правах аренды.
18-летний Павлович является воспитанником "Партизана". В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах сербского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.
"Монако", набрав 25 очков в 17 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч монегаски проведут 21 декабря на своём поле с "Лиллем".