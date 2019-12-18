  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет переманить на тренерский мостик Гвардиолу и Хави
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет переманить на тренерский мостик Гвардиолу и Хави

Франция
(1 голосов)

Мечты для чемпиона Франции

ПСЖ хочет переманить на тренерский мостик Гвардиолу и Хави
UA-Футбол
Новина українською

Крайне вероятно, что Томас Тухель может покинуть "ПСЖ". Единственное, что может спасти наставника - победа в Лиге Чемпионов.

Как сообщает французский источник Le 10 Sport, руководство клуба хочет пригласить на пост тренера Хосепа Гвардиолу. Более того, они также имеют в планах заключить контракт с Хави и сделать его ассистентом Пепа.

В "ПСЖ" уверенны, что данный шаг поможет удержать в Париже двух главных звезд коллектива - Мбаппе и Неймара. Сейчас форварды намеренны сменить клуб.

Ранее сообщалось, что Гвардиола этим летом может разорвать контракт с "Манчестер Сити", который тренирует с 2016 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Томас Тухель ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Elektrikc (Львів)
18.12.2019 в 19:01
Це буде дуже круто...
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
18.12.2019 в 19:13
Это будет очень тупо со стороны Гвардиолы, чемпионат Франции - шаг назад.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...