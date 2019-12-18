ПСЖ хочет переманить на тренерский мостик Гвардиолу и Хави

Крайне вероятно, что Томас Тухель может покинуть "ПСЖ". Единственное, что может спасти наставника - победа в Лиге Чемпионов.

Как сообщает французский источник Le 10 Sport, руководство клуба хочет пригласить на пост тренера Хосепа Гвардиолу. Более того, они также имеют в планах заключить контракт с Хави и сделать его ассистентом Пепа.

В "ПСЖ" уверенны, что данный шаг поможет удержать в Париже двух главных звезд коллектива - Мбаппе и Неймара. Сейчас форварды намеренны сменить клуб.

Ранее сообщалось, что Гвардиола этим летом может разорвать контракт с "Манчестер Сити", который тренирует с 2016 года.