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Вышел из тени? Впервые за всю карьеру Неймар подешевел в цене

Франция
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Минус 20 миллионов евро

Вышел из тени? Впервые за всю карьеру Неймар подешевел в цене
UA-Футбол
Новина українською

Опубликованные новые цены на авторитетном издании Transfermarkt. Не самые лучшие новости ожидали самого дорого футболиста в истории.

Бразилец Неймар "упал в цене". На данный момент его оценивают в 160 миллионов, хотя еще год назад его стоимость была равна 180.

Отметим, что такое событие случилось с ним впервые за 13 лет игровой карьеры. Крайне вероятно, что это связанно с двумя серьезными травмами, из-за которых он пропустил большую часть года.

Напомним, что также Неймар не сумел попасть в 30-ку претендентов на Золотой Мяч.

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В статье: Неймар ПСЖ
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