Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вышел из тени? Впервые за всю карьеру Неймар подешевел в цене
Минус 20 миллионов евро
Опубликованные новые цены на авторитетном издании Transfermarkt. Не самые лучшие новости ожидали самого дорого футболиста в истории.
Бразилец Неймар "упал в цене". На данный момент его оценивают в 160 миллионов, хотя еще год назад его стоимость была равна 180.
Отметим, что такое событие случилось с ним впервые за 13 лет игровой карьеры. Крайне вероятно, что это связанно с двумя серьезными травмами, из-за которых он пропустил большую часть года.
Напомним, что также Неймар не сумел попасть в 30-ку претендентов на Золотой Мяч.