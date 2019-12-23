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Мбаппе - лучший футболист года во Франции по версии France Football

Франция
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Игрок забил 11 голов в текущем сезоне

Мбаппе - лучший футболист года во Франции по версии France Football
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии France Football. Форвард также получил подобную награду по итогам 2018 года.

"Люди думают, что я изменился. Но это не так. Я как и раньше стремлюсь приносить пользу своей команде. В 17-18 лет ты немного побаиваешься взять игру на себя, так как ещё ничего не показал. Нужно уважать иерархию внутри команды и отдавать мяч более сильным игрокам. Но теперь я могу больше рисковать, потому что всё доказал", — сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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