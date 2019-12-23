Лион рассматривает возможность подписания Гамейро

"Лион" составляет огромные планы на зимнюю трансферную кампанию. К прошлому списку добавилась новая фамилия. И речь о форварде.

По данным L'Équipe, французы рассматривают возможность подписания Кевина Гамейро. Игрок лишь этим летом перешел в "Валенсию", но столкнулся с большой конкуренцией. Есть вероятность, что он согласится сменить команду.

Напомним, что лидер "Лиона" получил серьезную травму и может не сыграть в текущем сезоне.