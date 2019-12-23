Франция
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Лион рассматривает возможность подписания Гамейро
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"Лион" составляет огромные планы на зимнюю трансферную кампанию. К прошлому списку добавилась новая фамилия. И речь о форварде.
По данным L'Équipe, французы рассматривают возможность подписания Кевина Гамейро. Игрок лишь этим летом перешел в "Валенсию", но столкнулся с большой конкуренцией. Есть вероятность, что он согласится сменить команду.
Напомним, что лидер "Лиона" получил серьезную травму и может не сыграть в текущем сезоне.
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