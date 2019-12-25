Эмери может возглавить клуб из Лиги 1

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери может возглавить "Монако". Об этом сообщает Le 10 Sport.

Леонардо Жардим не может похвастаться стабильными результатами в текущем сезоне, а потому близок к увольнению. Руководство команды сразу ищет варианты для его замены.

Главный претендент - Унаи Эмери. Также в список попали Марселино, который в начале сезона покинул "Валенсию", и Лоран Блан. Француз уже три года находится без клуба.

Ранее сообщалось, что Эмери отклонил несколько заманчивых предложений.