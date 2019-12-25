Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмери может возглавить клуб из Лиги 1
А Жардим близок к увольнению
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери может возглавить "Монако". Об этом сообщает Le 10 Sport.
Леонардо Жардим не может похвастаться стабильными результатами в текущем сезоне, а потому близок к увольнению. Руководство команды сразу ищет варианты для его замены.
Главный претендент - Унаи Эмери. Также в список попали Марселино, который в начале сезона покинул "Валенсию", и Лоран Блан. Француз уже три года находится без клуба.
Ранее сообщалось, что Эмери отклонил несколько заманчивых предложений.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...