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Сарабия: Надеемся, что следующий год будет годом ПСЖ в Лиге Чемпионов

Франция
(1 голосов)

Парижане очень хотят выиграть заветный трофей

Сарабия: Надеемся, что следующий год будет годом ПСЖ в Лиге Чемпионов
UA-Футбол
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Испанский полузащитник "ПСЖ" Пабло Сарабия уверяет, что его команда ставит себе цель выиграть Лигу Чемпионов в следующим году.

"Мы очень хотим, сделать следующий год - годом "ПСЖ" в Лиге Чемпионов. Однако, нам нужно серьезно настраиваться на каждый поединок. Впереди у нас будут очень тяжелые матчи с "Боруссией".

У нас есть очень хорошие нападающие, которые достаточно разнообразные. Тренер имеет возможность использовать разные схемы. Это ключ к тому, чтобы быть непредсказуемыми для любого соперника", - заявил футболист в интервью Marca.

В текущем сезоне Сарабия провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Пабло Сарабия ПСЖ
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Комментарии (1)
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Napoli
26.12.2019 в 00:56
А если выиграют, то шейхи успокоятся и уйдут?
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