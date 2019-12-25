Сарабия: Надеемся, что следующий год будет годом ПСЖ в Лиге Чемпионов

Испанский полузащитник "ПСЖ" Пабло Сарабия уверяет, что его команда ставит себе цель выиграть Лигу Чемпионов в следующим году.

"Мы очень хотим, сделать следующий год - годом "ПСЖ" в Лиге Чемпионов. Однако, нам нужно серьезно настраиваться на каждый поединок. Впереди у нас будут очень тяжелые матчи с "Боруссией".

У нас есть очень хорошие нападающие, которые достаточно разнообразные. Тренер имеет возможность использовать разные схемы. Это ключ к тому, чтобы быть непредсказуемыми для любого соперника", - заявил футболист в интервью Marca.

В текущем сезоне Сарабия провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.