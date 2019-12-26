Франция
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ПСЖ хочет уговорить Милан совершить обмен полузащитниками
Томасу Тухелю нужен этот бразилец
В ближайшее трансферное окно может произойти один интересный трансфер. Главными действующими лицами будут выступать "Милан" и "ПСЖ".
По данным итальянских СМИ, французы очень сильно заинтересованы в подписани Лукаса Пакета. На его приобретении настаивает Томас Тухель.
За талантливого бразильца они готовы предложить Юлиана Дракслера, а также 8 миллионов в придачу. За стол переговоров стороны сядут в ближайшее время.
Ранее "ПСЖ" отказался отдавать Дракслера в аренду.
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