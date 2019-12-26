  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет уговорить Милан совершить обмен полузащитниками
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет уговорить Милан совершить обмен полузащитниками

Франция
(1 голосов)

Томасу Тухелю нужен этот бразилец

ПСЖ хочет уговорить Милан совершить обмен полузащитниками
UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее трансферное окно может произойти один интересный трансфер. Главными действующими лицами будут выступать "Милан" и "ПСЖ".

По данным итальянских СМИ, французы очень сильно заинтересованы в подписани Лукаса Пакета. На его приобретении настаивает Томас Тухель.

За талантливого бразильца они готовы предложить Юлиана Дракслера, а также 8 миллионов в придачу. За стол переговоров стороны сядут в ближайшее время.

Ранее "ПСЖ" отказался отдавать Дракслера в аренду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлиан Дракслер Милан ПСЖ Лукас Пакета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...