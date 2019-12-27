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ПСЖ хочет удержать своего лидера во Франции долгосрочным контрактом и впечатляющей зарплатой

Франция
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Настойчивые парижане

ПСЖ хочет удержать своего лидера во Франции долгосрочным контрактом и впечатляющей зарплатой
Новина українською

Боссы французского "Пари Сен-Жермен" не теряют уверенность, что смогут продлить трудовой договор с юным нападающим команды Килианом Мбаппе.

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Спортивный директор парижан Леонардо предложил 21-летнему игроку "триколор" обновленный 5-летний контракт с окладом 32 (!) миллиона евро в год, как сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

Действующее соглашение Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" рассчитано до июня 2022 года. Известно, что главным претендентом на Килиана является мадридский "Реал" – испанский гранд желают осуществить переезд француза из одной европейской столицы в другую. Недавно футболист получил награду лучшему игроку года во Франции.

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В статье: Леонардо Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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