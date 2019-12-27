ПСЖ хочет удержать своего лидера во Франции долгосрочным контрактом и впечатляющей зарплатой

Боссы французского "Пари Сен-Жермен" не теряют уверенность, что смогут продлить трудовой договор с юным нападающим команды Килианом Мбаппе.

Спортивный директор парижан Леонардо предложил 21-летнему игроку "триколор" обновленный 5-летний контракт с окладом 32 (!) миллиона евро в год, как сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

#PSG are working to renewing Kylian #Mbappè. Leonardo has offered 5-years contract with a wages of €32M a year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2019

Действующее соглашение Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" рассчитано до июня 2022 года. Известно, что главным претендентом на Килиана является мадридский "Реал" – испанский гранд желают осуществить переезд француза из одной европейской столицы в другую. Недавно футболист получил награду лучшему игроку года во Франции.