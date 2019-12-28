Икарди: В Барсе я многое узнал. Но сейчас я очень рад, что творю история для такого клуба, как ПСЖ

Аргентинский форвард "ПСЖ" Мауро Икарди пообщался с клубными журналистами и подвел итоги первой половины сезона в составе парижского клуба.

- В 26 лет вы уже жили и играли в нескольких странах. Что вы узнали за эти годы?

- В Барселоне я многое узнал о тактике и технике. Философия игры очень сильна. Это помогло мне в Италии адаптироваться и понять игру. То же самое касается моего передвижения на поле, потому что в Италии они не привыкли к движениям, которые я делал. Все это развило мой игровой интеллект на поле. Тактика и физическое воздействие также создали игрока, которым я являюсь сегодня.

- Вы только что побили рекорд Златана Ибрагимовича, забив быстрее всех десять голов за "Пари Сен-Жермен". Что для вас значит это достижение?

- Я этого не знал, но испытываю гордость за это, что я достиг такого рода вещей и сделал историю для такой команды, как "ПСЖ". Я стараюсь всегда быть готовым и всегда помагать и открываться для моих товарищей по команде, чтобы они могли найти свободного игрока в атаке. Я всегда готов и сосредоточен, чтобы двигаться как можно быстрее, как только я получу мяч.

- Как у вас так быстро появилось такое сильное понимание на поле со своими товарищами по команде?

- У нас есть команда с большим количеством качественных игроков. Команда часто владеет мячом, и я, как нападающий, стараюсь всегда искать мяч. Я также пытаюсь открывать пространство для партнеров. Команды часто против нас сидят глубоко в защите, и в штрафной не хватает места. Вот почему я помогаю своим товарищам по команде, насколько я могу, с мячом или без, создавая пространство. Это помогает команде забивать голы. В этом и заключается командная игра.

- И, наконец, какой совет вы бы дали молодежи, мечтающей стать великим форвардом?

- Очень сложно достичь высокого уровня. Совет, который я всегда даю детям, - это усердно работать и наслаждаться игрой в футбол. И если однажды у них появится возможность выйти на высший уровень, они должны быть последовательными, профессиональными и стать ответственными игроками и людьми.