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Роберт Морено: Всегда мечтал стать главным тренером
Испанец готов к новому вызову
На этих выходных Роберт Морено стал новым тренером "Монако", сменив на посту Леонарду Жардима. Испанский специалист поделился своими ощущениями в разговоре с журналистами.
"Я не так хорошо знаю французский чемпионат, как испанский, но все же слышал о многом. Часто смотрю матчи Лиги 1. Здесь главное - скорость и физическое состояние игроков. Уверен, что у меня получится приспособиться к новому чемпионату и игрокам.
Я всегда мечтал стать главным тренером. Ранее я девять лет был помощником и сейчас многие вещи изменились. Я должен не только принимать участие в тренировочном процессе, но и думать о трансферах, общаться с прессой. Пока что мне комфортно в данной роли", - заявил Морено.
Напомним, что этой осенью Роберт вывел сборную Испании на Евро-2020, а после со скандалом покинул команду.
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