Роберт Морено: Всегда мечтал стать главным тренером

На этих выходных Роберт Морено стал новым тренером "Монако", сменив на посту Леонарду Жардима. Испанский специалист поделился своими ощущениями в разговоре с журналистами.

"Я не так хорошо знаю французский чемпионат, как испанский, но все же слышал о многом. Часто смотрю матчи Лиги 1. Здесь главное - скорость и физическое состояние игроков. Уверен, что у меня получится приспособиться к новому чемпионату и игрокам.

Я всегда мечтал стать главным тренером. Ранее я девять лет был помощником и сейчас многие вещи изменились. Я должен не только принимать участие в тренировочном процессе, но и думать о трансферах, общаться с прессой. Пока что мне комфортно в данной роли", - заявил Морено.

Напомним, что этой осенью Роберт вывел сборную Испании на Евро-2020, а после со скандалом покинул команду.