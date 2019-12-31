Мариано Диас может вернуться в Лион

"Лион" хочет вернуть нападающего "Реала" Мариано Диаса в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Get French Football News со ссылкой на Le Progres.

По информации источника, у 26-летнего футболиста нет будущего в клубе при Зинедине Зидане. В свою очередь "сливочные" готовы отдать его в аренду до конца сезона бесплатно, но с требованием, что потенциальный покупатель будет платить всю зарплату футболиста, которая составляет около € 2 млн.

В этом сезоне Мариано Диас не принял участия ни в одном матче в испанском чемпионате. В последний раз он выходил на поле в официальном матче в прошлом сезоне в мае.