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Мариано Диас может вернуться в Лион

Франция
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Игрок не получает достаточного количества игровой практики в мадридском клубе

Мариано Диас может вернуться в Лион
Новина українською

"Лион" хочет вернуть нападающего "Реала" Мариано Диаса в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Get French Football News со ссылкой на Le Progres.

По информации источника, у 26-летнего футболиста нет будущего в клубе при Зинедине Зидане. В свою очередь "сливочные" готовы отдать его в аренду до конца сезона бесплатно, но с требованием, что потенциальный покупатель будет платить всю зарплату футболиста, которая составляет около € 2 млн.

В этом сезоне Мариано Диас не принял участия ни в одном матче в испанском чемпионате. В последний раз он выходил на поле в официальном матче в прошлом сезоне в мае.

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В статье: Реал (Мадрид) Мариано Диас Олимпик (Лион)
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