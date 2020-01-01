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ПСЖ предлагает Эриксену зарплату в размере 12 млн евро в год

Франция
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Хавбек летом станет свободным агентом

ПСЖ предлагает Эриксену зарплату в размере 12 млн евро в год
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Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может стать игроком "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Николо Шира.

Французский клуб предлагает датскому футболисту контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год до 2025-го, включая бонусы.

Кроме "ПСЖ", интерес к Эриксену проявляет "Интер", однако у "нерадзурри" приоритет Артуро Видаль из "Барселоны".

Отметим, что сам хавбек отказывается продлевать контракт со "шпорами" и летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ, в которых на его счету два гола и два ассиста.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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