ПСЖ предлагает Эриксену зарплату в размере 12 млн евро в год

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может стать игроком "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Николо Шира.

Французский клуб предлагает датскому футболисту контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год до 2025-го, включая бонусы.

Кроме "ПСЖ", интерес к Эриксену проявляет "Интер", однако у "нерадзурри" приоритет Артуро Видаль из "Барселоны".

Отметим, что сам хавбек отказывается продлевать контракт со "шпорами" и летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ, в которых на его счету два гола и два ассиста.