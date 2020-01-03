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Ванда Нара – об аренде Икарди в ПСЖ: Моя женская интуиция подсказала, что Мауро должен уйти из Интера

Франция
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Это серьезные основания, однозначно

Ванда Нара – об аренде Икарди в ПСЖ: Моя женская интуиция подсказала, что Мауро должен уйти из Интера
Новина українською

Ванда Нара, жена и агент нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского "Интера". Слова Ванды приводит Football Italia со ссылкой на Gente.

"Некоторые непопулярные решения в итоге оказываются обоснованными. Интуиция – мой величайший дар. Несколько месяцев назад вся Италия говорила, что я погублю своего мужа, что ему нужно перейти в "Наполи" или "Ювентус", но я чувствовала что-то внутри. Это было шестое чувство, моя женская интуиция, которая подсказала мне: "Мауро нужно уехать из Италии".

"Было бы проще остаться, но я думала о том, что будет лучше для него, а не для семьи. Он уехал в Париж в четверг, мы провели вместе выходные, а уже в понедельник я проснулась в миланской квартире одна с пятью детьми. Это было непросто".

Икарди выступал за "Интер" с 2013 года. В 188 матчах за "нерадзурри" Мауро забил 111 мячей. По ходу сезона 2018/19 руководство исключило своего капитана из состава и лишило отличительного знака. В составе "ПСЖ" аргентинец сыграл 18 поединков и забил 14 голов.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Ванда Нара
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