Ванда Нара – об аренде Икарди в ПСЖ: Моя женская интуиция подсказала, что Мауро должен уйти из Интера

Ванда Нара, жена и агент нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского "Интера". Слова Ванды приводит Football Italia со ссылкой на Gente.

"Некоторые непопулярные решения в итоге оказываются обоснованными. Интуиция – мой величайший дар. Несколько месяцев назад вся Италия говорила, что я погублю своего мужа, что ему нужно перейти в "Наполи" или "Ювентус", но я чувствовала что-то внутри. Это было шестое чувство, моя женская интуиция, которая подсказала мне: "Мауро нужно уехать из Италии".

"Было бы проще остаться, но я думала о том, что будет лучше для него, а не для семьи. Он уехал в Париж в четверг, мы провели вместе выходные, а уже в понедельник я проснулась в миланской квартире одна с пятью детьми. Это было непросто".

Икарди выступал за "Интер" с 2013 года. В 188 матчах за "нерадзурри" Мауро забил 111 мячей. По ходу сезона 2018/19 руководство исключило своего капитана из состава и лишило отличительного знака. В составе "ПСЖ" аргентинец сыграл 18 поединков и забил 14 голов.