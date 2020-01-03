23-летний футболист Генгама погиб в ДТП

23-летний игрок "Генгама" Натаниэль Жюлан погиб в ДТП. Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба.

Нападающий потерял управление, после чего вылетел за пределы дороги. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Причины аварии еще выясняются.

L’En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

Ранее Жюлан также выступал за такие клубы как "Валансьен" и "Гавр". За "Генгам" в текущем сезоне он провел один матч.