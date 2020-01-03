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23-летний футболист Генгама погиб в ДТП

Франция
(1 голосов)

Трагические новости

23-летний футболист Генгама погиб в ДТП
UA-Футбол
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23-летний игрок "Генгама" Натаниэль Жюлан погиб в ДТП. Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба.

Нападающий потерял управление, после чего вылетел за пределы дороги. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Причины аварии еще выясняются.

Ранее Жюлан также выступал за такие клубы как "Валансьен" и "Гавр". За "Генгам" в текущем сезоне он провел один матч.

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В статье: Генгам Натаниэль Жюлан
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