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Комбуаре уволен с поста главного тренера Тулузы. Команда проиграла 10 последних матчей

Франция
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Последней каплей стало поражение от малоизвестного клуба в Кубке Франции

Комбуаре уволен с поста главного тренера Тулузы. Команда проиграла 10 последних матчей
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"Тулуза" объявила о расставании с главным тренером команды Антуаном Комбуаре.

Командой временно будет руководить технический директор учебного центра клуба Денис Занко, пока клуб не обзаведётся новым наставником.

56-летний Комбуаре возглавлял команду с октября прошлого года. Под его руководством команда проиграла 10 последних поединков по всех турнирах. Последней каплей для боссов клуба стало поражение от команды "Сен-Приве Сен-Илер" в рамках 1/32 Кубка Франции.

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В статье: Антуан Комбуаре Тулуза (Франция)
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