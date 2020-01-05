Комбуаре уволен с поста главного тренера Тулузы. Команда проиграла 10 последних матчей

"Тулуза" объявила о расставании с главным тренером команды Антуаном Комбуаре.

Командой временно будет руководить технический директор учебного центра клуба Денис Занко, пока клуб не обзаведётся новым наставником.

56-летний Комбуаре возглавлял команду с октября прошлого года. Под его руководством команда проиграла 10 последних поединков по всех турнирах. Последней каплей для боссов клуба стало поражение от команды "Сен-Приве Сен-Илер" в рамках 1/32 Кубка Франции.