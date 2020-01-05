Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комбуаре уволен с поста главного тренера Тулузы. Команда проиграла 10 последних матчей
Последней каплей стало поражение от малоизвестного клуба в Кубке Франции
"Тулуза" объявила о расставании с главным тренером команды Антуаном Комбуаре.
Командой временно будет руководить технический директор учебного центра клуба Денис Занко, пока клуб не обзаведётся новым наставником.
56-летний Комбуаре возглавлял команду с октября прошлого года. Под его руководством команда проиграла 10 последних поединков по всех турнирах. Последней каплей для боссов клуба стало поражение от команды "Сен-Приве Сен-Илер" в рамках 1/32 Кубка Франции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...