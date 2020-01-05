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Дидье Дешам: Жиру надо сменить клуб, так будет лучше для сборной Франции
Наставник французской сборной поделился мыслями о форварде
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру.
"Оливье срочно нужно найти себе новый клуб. Это хорошо не только для сборной Франции, но и для него самого.
Да, я общался с ним во время последних сборов. Он знает, что лучше для него. Жиру недоволен тем малым игровым временем, которое у него есть.
Это не его вина, такова ситуация. Однако необходимо, чтобы он пришел в хорошую форму. Оливье хорошо это знает. Ему решать, какое место станет лучшим выбором для него", – рассказал Дидье Дешам.