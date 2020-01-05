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Дидье Дешам: Жиру надо сменить клуб, так будет лучше для сборной Франции

Франция
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Наставник французской сборной поделился мыслями о форварде

Дидье Дешам: Жиру надо сменить клуб, так будет лучше для сборной Франции
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру.

"Оливье срочно нужно найти себе новый клуб. Это хорошо не только для сборной Франции, но и для него самого.

Да, я общался с ним во время последних сборов. Он знает, что лучше для него. Жиру недоволен тем малым игровым временем, которое у него есть.

Это не его вина, такова ситуация. Однако необходимо, чтобы он пришел в хорошую форму. Оливье хорошо это знает. Ему решать, какое место станет лучшим выбором для него", – рассказал Дидье Дешам.

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В статье: Оливье Жиру Дидье Дешам Национальная сборная Франции
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Источник:
Telefoot
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