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ПСЖ отказался продавать Кавани в январе

Франция
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Руководство уже оповестило футболиста

ПСЖ отказался продавать Кавани в январе
UA-Футбол
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Эдинсон Кавани был очень близок к переходу в мадридский "Атлетико". Однако планам сбыться не сужденно. По крайней мере, в этом всех убеждает L`Equipe.

Спортивный директор Леонардо уже провел встречу с Кавани и заявил, что он в январе продан не будет. Впереди "ПСЖ" ждет сложный график, а потому отпускать топ форварда они явно не планируют.

Напомним, что после прихода Мауро Икарди уругваец стал очень редко играть в основе, в основном выходя на замену.

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В статье: Леонардо Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ
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