Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ отказался продавать Кавани в январе
Руководство уже оповестило футболиста
Эдинсон Кавани был очень близок к переходу в мадридский "Атлетико". Однако планам сбыться не сужденно. По крайней мере, в этом всех убеждает L`Equipe.
Спортивный директор Леонардо уже провел встречу с Кавани и заявил, что он в январе продан не будет. Впереди "ПСЖ" ждет сложный график, а потому отпускать топ форварда они явно не планируют.
Напомним, что после прихода Мауро Икарди уругваец стал очень редко играть в основе, в основном выходя на замену.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...