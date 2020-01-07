ПСЖ отказался продавать Кавани в январе

Эдинсон Кавани был очень близок к переходу в мадридский "Атлетико". Однако планам сбыться не сужденно. По крайней мере, в этом всех убеждает L`Equipe.

Спортивный директор Леонардо уже провел встречу с Кавани и заявил, что он в январе продан не будет. Впереди "ПСЖ" ждет сложный график, а потому отпускать топ форварда они явно не планируют.

Напомним, что после прихода Мауро Икарди уругваец стал очень редко играть в основе, в основном выходя на замену.