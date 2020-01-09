Три гола Икарди – на радость Ванде. Пари Сен-Жермен – Сент-Этьен 6:1. Обзор матча и видео голов

"Пари Сен-Жермен" не встретился с сопротивлением "Сент-Этьена" в рамках четвертьфинала Кубка французской лиги – что уже говорить, если на перерыв команды ушли со счетом 3:0. Хозяевам стало еще легче, когда Фофана решил попасть по ногам Ди Марии, чтобы увидеть перед собой красную карточку. Забавный автогол Мулена, автографы Неймара и Мбаппе, а также яркий перформанс Икарди – смотрите видеообзор матча Кубка французской лиги "ПСЖ" – "Сент-Этьен".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Сент-Этьен" 6:1

Голы: Икарди (2, 49, 57), Неймар (39), Мулен (44, автогол), Мбаппе (67) – Кабай (71)