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Три гола Икарди – на радость Ванде. Пари Сен-Жермен – Сент-Этьен 6:1. Обзор матча и видео голов

Франция
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Мауро устроил голевую феерию

Три гола Икарди – на радость Ванде. Пари Сен-Жермен – Сент-Этьен 6:1. Обзор матча и видео голов
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"Пари Сен-Жермен" не встретился с сопротивлением "Сент-Этьена" в рамках четвертьфинала Кубка французской лиги – что уже говорить, если на перерыв команды ушли со счетом 3:0. Хозяевам стало еще легче, когда Фофана решил попасть по ногам Ди Марии, чтобы увидеть перед собой красную карточку. Забавный автогол Мулена, автографы Неймара и Мбаппе, а также яркий перформанс Икарди – смотрите видеообзор матча Кубка французской лиги "ПСЖ" – "Сент-Этьен".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Сент-Этьен" 6:1

Голы: Икарди (2, 49, 57), Неймар (39), Мулен (44, автогол), Мбаппе (67) – Кабай (71)

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В статье: Кубок Французской Лиги Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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