Мбаппе не хочет говорить с боссами ПСЖ о продлении контракта?

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении трудового соглашения с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с "Сент-Этьеном" (6:1). Нападающий покинул поле с забитым мячом, цитирует его L'Equipe.

"На данный момент я хочу просто играть в футбол, сосредоточиться на сезоне – сейчас финальный для команды спринт, нужно бороться за трофеи. Клуб находится в спокойной и стабильной обстановке – не время говорить о продлении контракта".

Известно, что в услугах Мбаппе заинтересован "Реал". Контракт француза с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне Лиги 1 Килиан сыграл 12 матчей (11 голов и 4 результативные передачи).