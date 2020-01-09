  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе не хочет говорить с боссами ПСЖ о продлении контракта?
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе не хочет говорить с боссами ПСЖ о продлении контракта?

Франция
(1 голосов)

Возможно, мыслями уже в Мадриде…

Мбаппе не хочет говорить с боссами ПСЖ о продлении контракта?
Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении трудового соглашения с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с "Сент-Этьеном" (6:1). Нападающий покинул поле с забитым мячом, цитирует его L'Equipe.

"На данный момент я хочу просто играть в футбол, сосредоточиться на сезоне – сейчас финальный для команды спринт, нужно бороться за трофеи. Клуб находится в спокойной и стабильной обстановке – не время говорить о продлении контракта".

Известно, что в услугах Мбаппе заинтересован "Реал". Контракт француза с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне Лиги 1 Килиан сыграл 12 матчей (11 голов и 4 результативные передачи).

Читайте такжеАзар: Если бы я мог, то купил бы Мбаппе в Реал. Килиан станет лучшим в мире
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...