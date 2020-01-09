  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Верратти: В Пари Сен-Жермен играет 4 футболиста из ТОП-10 игроков мира
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верратти: В Пари Сен-Жермен играет 4 футболиста из ТОП-10 игроков мира

Франция
(1 голосов)

Парижская фантастическая четверка

Верратти: В Пари Сен-Жермен играет 4 футболиста из ТОП-10 игроков мира
Новина українською

Хавбек французского гранда Марко Верратти пообщался с журналистами после победы в матче 1/4 Кубка французской лиги с "Сент-Этьеном" (6:1).

Читайте такжеТри гола Икарди – на радость Ванде. Пари Сен-Жермен – Сент-Этьен 6:1. Обзор матча и видео голов

"Это был наш первый домашний матч в этом году. В 2019-м мы вылетели на этом этапе, поэтому начали поединок сосредоточенными и выступили хорошо. Забив на 2-й минуте, нам стало легче, как и после их удаления. В раздевалке мы решили, что нужно выложиться без остатка. В итоге, все счастливы".

"Думаю, что нам повезло, ведь у нас есть четыре футболиста (Неймар, Мбаппе, Икарди и Ди Мария – прим. UA-Футбол), которые входят в ТОП-10 игроков мира – потрясающе! Именно поэтому тренер решил изменить систему, так как сложно оставлять одного из них на скамейке запасных. Мауро всегда готов к тому, чтобы нанести фатальный удар – это его главная фишка".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Верратти Неймар Анхель Ди Мария Мауро Икарди Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...