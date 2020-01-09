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Верратти: В Пари Сен-Жермен играет 4 футболиста из ТОП-10 игроков мира
Парижская фантастическая четверка
Хавбек французского гранда Марко Верратти пообщался с журналистами после победы в матче 1/4 Кубка французской лиги с "Сент-Этьеном" (6:1).
"Это был наш первый домашний матч в этом году. В 2019-м мы вылетели на этом этапе, поэтому начали поединок сосредоточенными и выступили хорошо. Забив на 2-й минуте, нам стало легче, как и после их удаления. В раздевалке мы решили, что нужно выложиться без остатка. В итоге, все счастливы".
"Думаю, что нам повезло, ведь у нас есть четыре футболиста (Неймар, Мбаппе, Икарди и Ди Мария – прим. UA-Футбол), которые входят в ТОП-10 игроков мира – потрясающе! Именно поэтому тренер решил изменить систему, так как сложно оставлять одного из них на скамейке запасных. Мауро всегда готов к тому, чтобы нанести фатальный удар – это его главная фишка".