Верратти: В Пари Сен-Жермен играет 4 футболиста из ТОП-10 игроков мира

Хавбек французского гранда Марко Верратти пообщался с журналистами после победы в матче 1/4 Кубка французской лиги с "Сент-Этьеном" (6:1).

"Это был наш первый домашний матч в этом году. В 2019-м мы вылетели на этом этапе, поэтому начали поединок сосредоточенными и выступили хорошо. Забив на 2-й минуте, нам стало легче, как и после их удаления. В раздевалке мы решили, что нужно выложиться без остатка. В итоге, все счастливы".