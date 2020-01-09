СМИ: ПСЖ продлил контракт с основным защитником

Защитник "ПСЖ" Маркиньос подписал новый контракт с чемпионом Франции. Об этом сообщает издание Paris United. Официально об этом объявят на следующий недели.

Детали остаются неизвестными. Стоит отметить, что сейчас соглашение Маркиньоса с клубом расчитано до лета 2022 года.

Бразилец выступает за парижскую команду с 2013 года. С приходом Томаса Тухеля стал часто играть опорного полузащитника. В этом сезоне он отыграл 15 матчей.

Напомним, что другой бразильский защитник "ПСЖ" близок к своему уходу.