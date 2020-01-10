Свой первый гол забил Реалу: форвард Реймса присоединился к Бордо

Французский 23-летний нападающий клуба "Реймс" Реми Уден стал игроком "Бордо". Пресс-служба "жирондинцев" не сообщает о деталях трансфера. Официально известно лишь о том, что контракт – долгосрочный, до 2024 года.

По информации Transfermarkt, Реми был приобретен за 10 миллионов евро.

В сезоне 2015/16 Уден успешно отыграл за вторую команду "Реймса", забил 19 голов в 24 матчах. Первый мяч за "красно-белых" он отправил в ворота мадридского "Реала" в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу. Через год Реми помог клубу выиграть Лигу 2, после чего заключил с клубом новый трехлетний контракт. В прошлом сезоне, первом для француза в Лиге 1, он сыграл 37 матчей в чемпионате (10 голов).