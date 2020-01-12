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ПСЖ будет вынужден выплатить Монако еще 35 млн евро за Мбаппе – СМИ

Франция
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Сумма сделки может возрасти до 220 млн

ПСЖ будет вынужден выплатить Монако еще 35 млн евро за Мбаппе – СМИ
Новина українською

Стала известна интересная деталь, прописанная в трансферном соглашении "ПСЖ" и "Монако" при покупке Килиана Мбаппе.

По информации Le Parisien, в контракте есть пункт, согласно которому парижане будут вынуждены перевести на счёт "монегасков" еще 35 миллионов евро. Это произойдёт в том случае, если Мбаппе продлит нынешний контракт с "Пари Сен-Жермен" или если он будет продан в другой клуб.

Лишиться компенсации "Монако" может лишь в том случае, если Мбаппе завершит карьеру или покинет парижан на правах свободного агента.

Таким образом Мбаппе может обойтись "ПСЖ" в 220 миллионов евро. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе Монако (Франция)
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