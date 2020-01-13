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Перестрелка на Парк де Пренс под аккомпанемент VAR. ПСЖ – Монако 3:3. Обзор матча и видео голов

Франция
(2 голосов)

Неймар против "монегасков"

Перестрелка на Парк де Пренс под аккомпанемент VAR. ПСЖ – Монако 3:3. Обзор матча и видео голов
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"Пари Сен-Жермен" Тухеля и "Монако" Морено устроили голевую феерию в рамках поединка 20-го тура Лиги 1. Форвард хозяев Неймар отправил в ворота Кейлора Навас два мяча – один с игры, другой с пенальти. В перерывах между автографами бразильца, гости забили три раза: дважды в правильные ворота и один раз – в свои. Украл победу у Мбаппе и компании Слимани – на 70-й минуте он установил окончательный счет перестрелки 3:3 c помощью VAR. "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции (46 очков), ближайший преследователь – "Марсель" (41 зачетный пункт).

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Монако".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Монако" 3:3

Голы: Неймар (3; 42, с пенальти), Туре (24, автогол) – Мартинш (7), Бен Йеддер (13), Слимани (70)

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В статье: Лига 1 Монако (Франция) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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