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Официально: Маркиньос продлил контракт с ПСЖ

Франция
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Отличное соглашение

Официально: Маркиньос продлил контракт с ПСЖ
UA-Футбол
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Защитник "ПСЖ" Маркиньос подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Франции.

Теперь бразилец останется в команде до лета 2024 года. Прошлый контракт защитника был расчитан до 2022 года, однако парижане решили обезопасить себя от его ухода.

За шесть с половиной сезонов в клубе он провел 270 матчей и смог забить 22 гола.

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В статье: Маркиньос ПСЖ
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