Франция
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Официально: Маркиньос продлил контракт с ПСЖ
Отличное соглашение
Защитник "ПСЖ" Маркиньос подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Франции.
Теперь бразилец останется в команде до лета 2024 года. Прошлый контракт защитника был расчитан до 2022 года, однако парижане решили обезопасить себя от его ухода.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 13, 2020
Une belle histoire qui se prolonge entre @marquinhos_m5 et le @PSG_inside
#Marquinhos2024 pic.twitter.com/eU8V4EmrEC
За шесть с половиной сезонов в клубе он провел 270 матчей и смог забить 22 гола.
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