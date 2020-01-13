Официально: Маркиньос продлил контракт с ПСЖ

Защитник "ПСЖ" Маркиньос подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Франции.

Теперь бразилец останется в команде до лета 2024 года. Прошлый контракт защитника был расчитан до 2022 года, однако парижане решили обезопасить себя от его ухода.

За шесть с половиной сезонов в клубе он провел 270 матчей и смог забить 22 гола.