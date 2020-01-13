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Интер не сумел подписать защитника ПСЖ

Франция
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Француз решил ответить отказом

Интер не сумел подписать защитника ПСЖ
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Защитник "ПСЖ" Лейвин Курзава имел все шансы оказаться в Италии. Однако он решил отказаться от контракта миланского "Интера".

По данным L'Equipe, итальянцы выходили на контакт с футболистом и предложили ему в январе сменить команду. Однако Лейвин заявил о желании попробовать свои силы в АПЛ.

Его контракт с "ПСЖ" истекает летом этого года и вряд ли стороны будут его продлевать. В текущем сезоне он провел лишь 8 матчей, проиграв конкуренцию Бернату.

В свое время защитником активно интересовался "Арсенал".

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В статье: Интер (Милан) Лейвин Курзава ПСЖ
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