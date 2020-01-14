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Сборная десятилетия ПСЖ: Неймар не попал в команду, Мбаппе и ди Мария на месте
Интересная команда
Авторитетный французский источник France Football продолжает тенденцию подводить итоги десятилетия. На очереди - сборная лучших игроков "ПСЖ".
Сразу стоит отметить, что самый дорогой футболист в истории, Неймар, не получил свое место. А вот Мбаппе, который вместе с ним пришел в команду в 2017 году, оказался на левом фланге атаки. Также там такие именитые футболисты как Ибрагимович, Кавани, Максвелл и другие.
С 2010 по 2019 "ПСЖ" выиграл сразу 6 титулов чемпиона Франции.
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almostfullmoon (Днепропетровск)
14.01.2020 в 18:47
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