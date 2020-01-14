Сборная десятилетия ПСЖ: Неймар не попал в команду, Мбаппе и ди Мария на месте

Авторитетный французский источник France Football продолжает тенденцию подводить итоги десятилетия. На очереди - сборная лучших игроков "ПСЖ".

Сразу стоит отметить, что самый дорогой футболист в истории, Неймар, не получил свое место. А вот Мбаппе, который вместе с ним пришел в команду в 2017 году, оказался на левом фланге атаки. Также там такие именитые футболисты как Ибрагимович, Кавани, Максвелл и другие.

С 2010 по 2019 "ПСЖ" выиграл сразу 6 титулов чемпиона Франции.