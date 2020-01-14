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Сборная десятилетия ПСЖ: Неймар не попал в команду, Мбаппе и ди Мария на месте

Франция
(3 голосов)

Интересная команда

Сборная десятилетия ПСЖ: Неймар не попал в команду, Мбаппе и ди Мария на месте
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный французский источник France Football продолжает тенденцию подводить итоги десятилетия. На очереди - сборная лучших игроков "ПСЖ".

Сразу стоит отметить, что самый дорогой футболист в истории, Неймар, не получил свое место. А вот Мбаппе, который вместе с ним пришел в команду в 2017 году, оказался на левом фланге атаки. Также там такие именитые футболисты как Ибрагимович, Кавани, Максвелл и другие.

Сборная десятилетия ПСЖ: Неймар не попал в команду, Мбаппе и ди Мария на месте - изображение 1

С 2010 по 2019 "ПСЖ" выиграл сразу 6 титулов чемпиона Франции.

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В статье: Златан Ибрагимович Марко Верратти Эдинсон Кавани Неймар Анхель Ди Мария Сальваторе Сиригу Маркиньос Тьяго Мотта Тьяго Сильва Максвелл Блез Матюиди ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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almostfullmoon (Днепропетровск)
14.01.2020 в 18:47
Зато попал в рекорд как самое дорогое и неоправданное вложение бабок
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