Мбаппе: Почему я отпраздновал второй гол в ворота Монако? Из-за оскорблений – было приятно ответить

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал празднование своего второго гола в ворота "Монако" в матче 15-го тура чемпионата Франции (4:1, на счету француза дубль). Цитирует Мбаппе Goal.com со ссылкой на Canal+.

"Я не праздновал первый гол, так как здесь я тренировался и выступал, мои первые замечательные моменты также были в "Монако". Отпраздновал второй гол из-за оскорблений. Мы должны были ответить. Но это было приятно (улыбается)".

#ASMPSG



????️ @KMbappe : "On parle un peu trop des quatre de devant. J'ai l'impression qu'on joue à quatre dans une équipe de five. On joue à onze (...)" pic.twitter.com/skR1xq4Oqi — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 15, 2020

Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако". В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан сыграл 14 матчей (13 голов и 4 результативные передачи).