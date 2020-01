Мбаппе: Почему я отпраздновал второй гол в ворота Монако? Из-за оскорблений – было приятно ответить

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал празднование своего второго гола в ворота "Монако" в матче 15-го тура чемпионата Франции (4:1, на счету француза дубль). Цитирует Мбаппе Goal.com со ссылкой на Canal+.

#ASMPSG



????️ @KMbappe : "On parle un peu trop des quatre de devant. J'ai l'impression qu'on joue à quatre dans une équipe de five. On joue à onze (...)" pic.twitter.com/skR1xq4Oqi