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Мбаппе: Почему я отпраздновал второй гол в ворота Монако? Из-за оскорблений – было приятно ответить

Франция
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Килиан все объяснил

Мбаппе: Почему я отпраздновал второй гол в ворота Монако? Из-за оскорблений – было приятно ответить
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Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал празднование своего второго гола в ворота "Монако" в матче 15-го тура чемпионата Франции (4:1, на счету француза дубль). Цитирует Мбаппе Goal.com со ссылкой на Canal+.

"Я не праздновал первый гол, так как здесь я тренировался и выступал, мои первые замечательные моменты также были в "Монако". Отпраздновал второй гол из-за оскорблений. Мы должны были ответить. Но это было приятно (улыбается)".

Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако". В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан сыграл 14 матчей (13 голов и 4 результативные передачи).

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В статье: Монако Килиан Мбаппе Монако (Франция) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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