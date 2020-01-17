Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако расторг контракт с 37-летним защитником
Пора заканчивать карьеру?
Бразильский защитник Налдо покинул "Монако". Французский клуб расторг контракт с игроком.
О причинах подобного поступка не сообщается. "Монако" желает ему всего наилучшего в будущем. Его контракт должен был действовать до лета 2020 года.
Отметим, что в текущем сезоне Налдо не провел ни одного матча. В свое время он защищал цвета "Вердера", "Вольфсбурга" и "Шальке". Забивал "Шахтеру" в финале Кубка УЕФА-2009.
На данный момент "Монако" занимает девятое место в Лиге 1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...