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Монако расторг контракт с 37-летним защитником

Франция
(1 голосов)

Пора заканчивать карьеру?

Монако расторг контракт с 37-летним защитником
UA-Футбол
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Бразильский защитник Налдо покинул "Монако". Французский клуб расторг контракт с игроком.

О причинах подобного поступка не сообщается. "Монако" желает ему всего наилучшего в будущем. Его контракт должен был действовать до лета 2020 года.

Отметим, что в текущем сезоне Налдо не провел ни одного матча. В свое время он защищал цвета "Вердера", "Вольфсбурга" и "Шальке". Забивал "Шахтеру" в финале Кубка УЕФА-2009.

На данный момент "Монако" занимает девятое место в Лиге 1.

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В статье: Налдо Монако
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