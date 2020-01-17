Монако расторг контракт с 37-летним защитником

Бразильский защитник Налдо покинул "Монако". Французский клуб расторг контракт с игроком.

О причинах подобного поступка не сообщается. "Монако" желает ему всего наилучшего в будущем. Его контракт должен был действовать до лета 2020 года.

Отметим, что в текущем сезоне Налдо не провел ни одного матча. В свое время он защищал цвета "Вердера", "Вольфсбурга" и "Шальке". Забивал "Шахтеру" в финале Кубка УЕФА-2009.

На данный момент "Монако" занимает девятое место в Лиге 1.