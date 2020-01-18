Лион нашёл замену Депаю в Вильярреале

Форвард "Вильярреала" Карл Токо-Экамби близок к переходу в "Лион".

По информации France Football, "ткачи" уладили все детали сделки по трансферу 27-летнего игрока сборной Камеруна, который обойдётся им в 20 млн евро. Также "субмарины" получат определенный процент от будущей перепродажи форварда.

Токо-Экамби призван заменить в команде Мемфиса Депая, вылетевшего на полгода из-з разрыва крестообразных связок.

В этом сезоне Токо-Экамби провёл 18 матчей в Ла Лиге, отметившись 6 голами и двумя ассистами.