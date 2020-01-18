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ПСЖ готов удвоить зарплату Кулибали

Франция
(1 голосов)

Парижане ищут замену для Тиаго Силвы

ПСЖ готов удвоить зарплату Кулибали
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" связался с агентом защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Footmercato.

Французский гранд готов удвоить зарплату Кулибали, предложив ему 12 миллионов евро за сезон. Сенегальский центрбек призван заменить в команде 35-летнего ветерана Тиаго Силву.

"ПСЖ" готов отдать "Наполи" 75 миллионов евро за их ключевого игрока. Если раньше этот трансфер виделся маловероятным, то после осеннего конфликта лидеров "партенопейцев" с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом шансы на переход существенно повысились.

В прошлом сезоне Кулибали был признан лучшим защитником Серии А.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали ПСЖ
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