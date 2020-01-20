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Неймар и Мбаппе сменили номера из-за своих кумиров – Фалькао и Анри
Правда, только на один поединок
На матч против "Лорьяна" в Кубке Франции, Неймар был заявлен под 12-м номером. Его одноклубник Мбаппе выбрал комплект с цифрой 14 вместо привычной семерки. Футболистам была предоставлена возможность примерять майки с номерами своих кумиров, как сообщают СМИ.
Em homenagem a Falcão, Neymar usará camisa 12 do PSG em partida da Copa da França. Mbappé usará a 14, para prestigiar seu ídolo, Thierry Henry. pic.twitter.com/nIT97cFo6C— FutebolNews (@ofutebolnews) January 19, 2020
Француз выбрал 14-й номер из-за Анри, а Неймар – в честь Фалькао. Нет, не Радомеля, сейчас все объясним. Алесандро Роза Виейра (сокращенно – Фалькао) считают "Месси в мире футзала", лучшим исполнителем за все времена. Он завершил карьеру в прошлом году. Благодаря видео вы можете ознакомиться с талантом кумира Неймара.
К слову, на поле в кубковом поединке футболисты не вышли, "ПСЖ" одержал победу без своих лидеров (0:1).
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