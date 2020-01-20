  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар и Мбаппе сменили номера из-за своих кумиров – Фалькао и Анри
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар и Мбаппе сменили номера из-за своих кумиров – Фалькао и Анри

Франция
(1 голосов)

Правда, только на один поединок

Неймар и Мбаппе сменили номера из-за своих кумиров – Фалькао и Анри
Новина українською

На матч против "Лорьяна" в Кубке Франции, Неймар был заявлен под 12-м номером. Его одноклубник Мбаппе выбрал комплект с цифрой 14 вместо привычной семерки. Футболистам была предоставлена возможность примерять майки с номерами своих кумиров, как сообщают СМИ.

Француз выбрал 14-й номер из-за Анри, а Неймар – в честь Фалькао. Нет, не Радомеля, сейчас все объясним. Алесандро Роза Виейра (сокращенно – Фалькао) считают "Месси в мире футзала", лучшим исполнителем за все времена. Он завершил карьеру в прошлом году. Благодаря видео вы можете ознакомиться с талантом кумира Неймара.

К слову, на поле в кубковом поединке футболисты не вышли, "ПСЖ" одержал победу без своих лидеров (0:1).

Читайте такжеТомас Тухель: Неймар - лидер ПСЖ. Он закрывает пространство и отрабатывает в обороне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Тьерри Анри Лорьян футзал Кубок Франции Фалькао Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...