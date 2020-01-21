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Мбаппе: Мой кумир детства? Если ты ребенок и француз, то это Зидан

Франция
(2 голосов)

Все логично, Килиан

Мбаппе: Мой кумир детства? Если ты ребенок и француз, то это Зидан
Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о кумире детства. Цитирует молодого футболиста Mundo Deportivo. Его команда лидирует в чемпионата Франции с 49 очками в 20 матчах.

"У меня были разные кумиры… Если говорить о детстве, то я очень любил Зинедина. Понимаешь, если ты ребенок и француз, то твой кумир – это Зидан. Мне нравился и Криштиану Роналду, с которым посчастливилось встретиться, и бразильцы – их манера игры мне очень понравилась".

Мбаппе – воспитанник "Монако", с 2017 года выступает за "Пари Сен-Жермен". В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан сыграл 14 матчей (13 голов и 5 результативных передач). Контракт француза с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.

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В статье: Криштиану Роналду Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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(2 голосов)
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.01.2020 в 09:13
.... А, если разбираешься в футболе, то МЕССИ !
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0
-3
Ten0N (Leopolis)
21.01.2020 в 11:01
Даша-фанатичка в своем репертуаре.
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.01.2020 в 11:29
Що можна взяти із параноїка окрім аналізів?))
+1
0
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okolegko (Київ)
21.01.2020 в 11:29
Якщо справді розбираєшся в футболі – лише Зідан і Роналдіньо
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+1
0

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