Мбаппе: Мой кумир детства? Если ты ребенок и француз, то это Зидан

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о кумире детства. Цитирует молодого футболиста Mundo Deportivo. Его команда лидирует в чемпионата Франции с 49 очками в 20 матчах.

"У меня были разные кумиры… Если говорить о детстве, то я очень любил Зинедина. Понимаешь, если ты ребенок и француз, то твой кумир – это Зидан. Мне нравился и Криштиану Роналду, с которым посчастливилось встретиться, и бразильцы – их манера игры мне очень понравилась".

Мбаппе – воспитанник "Монако", с 2017 года выступает за "Пари Сен-Жермен". В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан сыграл 14 матчей (13 голов и 5 результативных передач). Контракт француза с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.