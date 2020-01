Дважды расстраивал российских фанатов: форвард Вильярреала перешел в Лион на правах аренды

Камерунский нападающий Карл Токо Экамби покинул "Вильярреал" и присоединился к "Лиону". За новый клуб 27-летний футболист будет выступать на правах аренды до окончания текущего сезона, французы заплатят испанцам 4 миллиона евро в рамках соглашения и будут иметь опцию выкупа за 11,5 миллионов.

Также возможны бонусы в виде еще 4 миллионов евро, "Вильярреал" получит 15% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года.

We are pleased to announce the loan signing of Cameroon international striker Karl Toko Ekambi from Villarreal, until 30 June 2020.



Welcome, Karl!????????pic.twitter.com/l3iaP8hu86