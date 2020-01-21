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Дважды расстраивал российских фанатов: форвард Вильярреала перешел в Лион на правах аренды

Франция
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Может, вернется в Испанию, а, может, останется во Франции

Дважды расстраивал российских фанатов: форвард Вильярреала перешел в Лион на правах аренды
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Камерунский нападающий Карл Токо Экамби покинул "Вильярреал" и присоединился к "Лиону". За новый клуб 27-летний футболист будет выступать на правах аренды до окончания текущего сезона, французы заплатят испанцам 4 миллиона евро в рамках соглашения и будут иметь опцию выкупа за 11,5 миллионов.

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Также возможны бонусы в виде еще 4 миллионов евро, "Вильярреал" получит 15% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне камерунец отличился забитыми голами в обоих матчах группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака". В текущем сезоне Экамби провел 19 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Лион Вильярреал Карл Токо-Экамби
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