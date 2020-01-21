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Дважды расстраивал российских фанатов: форвард Вильярреала перешел в Лион на правах аренды
Может, вернется в Испанию, а, может, останется во Франции
Камерунский нападающий Карл Токо Экамби покинул "Вильярреал" и присоединился к "Лиону". За новый клуб 27-летний футболист будет выступать на правах аренды до окончания текущего сезона, французы заплатят испанцам 4 миллиона евро в рамках соглашения и будут иметь опцию выкупа за 11,5 миллионов.
Также возможны бонусы в виде еще 4 миллионов евро, "Вильярреал" получит 15% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года.
We are pleased to announce the loan signing of Cameroon international striker Karl Toko Ekambi from Villarreal, until 30 June 2020.— OL English ???????? (@OL_English) January 20, 2020
Welcome, Karl!????????pic.twitter.com/l3iaP8hu86
В прошлом сезоне камерунец отличился забитыми голами в обоих матчах группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака". В текущем сезоне Экамби провел 19 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.