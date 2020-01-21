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Сегодня год со смерти Эмилиано Сала - французский Нант выпустил специальную форму в память о нем

Франция
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Достойный поступок

Сегодня год со смерти Эмилиано Сала - французский Нант выпустил специальную форму в память о нем
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Год назад Эмилиано Сала должен был покинуть "Нант", так как заключил контракт с "Кардиффом". Однако во время полета в Англию, его самолет потерпел крушение.

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В память об игроке, французский клуб подготовил специальную игровую форму. Она была выпущена в ограниченном комплекте и сделана в цветах национального флага Аргентины. Вырученные деньги от продаж будут направленные аргентинской команде, которая воспитала игрока.

Напомним, что "Кардифф" отказывается платить за трансфер Сала.

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В статье: Эмилиано Сала Нант (Франция) Кардифф
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