Сегодня год со смерти Эмилиано Сала - французский Нант выпустил специальную форму в память о нем

Год назад Эмилиано Сала должен был покинуть "Нант", так как заключил контракт с "Кардиффом". Однако во время полета в Англию, его самолет потерпел крушение.

В память об игроке, французский клуб подготовил специальную игровую форму. Она была выпущена в ограниченном комплекте и сделана в цветах национального флага Аргентины. Вырученные деньги от продаж будут направленные аргентинской команде, которая воспитала игрока.

Combattant et généreux, tu rêvais et méritais le maillot de l'Albiceleste. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano.



https://t.co/J9oVerGK5p pic.twitter.com/EMgEhTWTSe — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Напомним, что "Кардифф" отказывается платить за трансфер Сала.